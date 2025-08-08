भारत समाचार

Asif Qureshi killing : हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

हुमा कुरैशी के भाई की हत्या में दो आरोपी गिरफ्तार
Aug 08, 2025, 09:27 AM
दिल्ली : हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

नई दिल्ली:  दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ कुरैशी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद गुरुवार देर रात हत्या कर दी गई थी।

यह घटना गुरुवार देर रात करीब 9 बजे निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 42 वर्षीय आसिफ कुरैशी पर उस समय तेज धार वाले हथियार (पोकर) से हमला किया गया, जब उन्होंने दो लोगों से उनके घर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास खड़ी स्कूटर हटाने को कहा।

पुलिस ने बताया कि विवाद बढ़ गया और यह हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों आरोपी उस समय वहां से चले गए, लेकिन आसिफ को धमकी दी कि वे वापस आएंगे। वे कुछ समय बाद तेज धार वाले पोकर के साथ लौटे और उन पर हमला कर दिया।

पुलिस को 7 अगस्त को रात लगभग 10:30 बजे घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने आसिफ को गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ पाया। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत एक एफआईआर (संख्या 233/25) दर्ज की है। आरोपियों की पहचान उज्जवल (19) और गौतम (18) के रूप में हुई है, जो दोनों दीनेश के बेटे हैं और उसी इलाके (चर्च लेन, भोगल) के निवासी हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है।

पुलिस ने कहा, "झगड़े के दौरान एक आरोपी ने पीड़ित के सीने पर तेज हथियार से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। जांच अभी जारी है।"

आसिफ कुरैशी की पत्नी ने आईएएनएस से बातचीत में साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मेरे पति को जानबूझकर और साजिश के तहत मारा गया है। यह सिर्फ झगड़ा नहीं था, यह इरादतन हत्या थी।"

 

