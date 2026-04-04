Hubli Love Jihad Case : हुबली में 'लव जिहाद' के आरोपों पर बवाल, अब युवती के परिवार के खिलाफ एफआईआर

हुबली: कर्नाटक के हुबली शहर में एक मामला इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां एक युवक-युवती के रिश्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट, अपहरण और गंभीर आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया। युवती की मां की ओर से विद्यानगर पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। वहीं, अब युवक के पिता ने युवती के परिवार के खिलाफ गंभीर आरोपों में मामला दर्ज कराया है।

पूरे मामले की शुरुआत कथित लव जिहाद के आरोपों से हुई, जिसमें हिंदू युवती के परिवार की ओर से युवक समीर पर गंभीर आरोप लगाए गए। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि समीर ने ना सिर्फ उसे बहलाने की कोशिश की, बल्कि उसके साथ मारपीट और यहां तक कि दुष्कर्म की कोशिश भी की। इस संबंध में विद्यानगर पुलिस स्टेशन में युवती की मां की ओर से दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

इन शिकायतों में समीर के अलावा उसकी बहन और कुछ अन्य लोगों (मुल्ला, ल्यूक, सैप, गौतम, रुक्सार और अजीम) के नाम भी शामिल किए गए हैं। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है।

वहीं दूसरी ओर, समीर की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। अशोका नगर पुलिस स्टेशन में समीर और उसके परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। समीर के पिता शरीफ मुल्ला ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर करीब 50-60 लोगों की भीड़ ने हमला किया।

शिकायत के मुताबिक, यह हमला शहर के सिल्वर पार्क इलाके में हुआ, जहां चिंतनमंथन नाम के व्यक्ति और उसके बेटे के साथ 50-60 लोग इकट्ठा हुए। आरोप है कि इन लोगों ने समीर के साथ मारपीट की, उसे जबरन एक ऑटो में बैठाकर किडनैप किया और फिर उसे एक गौशाला में ले जाकर बेरहमी से पीटा।

यह भी आरोप है कि हमलावरों ने फावड़े और लात-घूंसों से समीर को मारा और उसे जान से मारने की धमकी दी। घायल हालत में समीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसने पुलिस को बयान दिया। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच समीर के परिवार ने लव जिहाद के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि समीर और युवती पिछले तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों आपसी सहमति से रिश्ते में थे।

समीर की बहन ने तो यहां तक कहा कि उनके पास ऐसे कई फोटो और सबूत हैं, जो यह साबित कर सकते हैं कि यह रिश्ता पुराना और सहमति से था। उन्होंने युवती के परिवार पर “विक्टिम कार्ड” खेलने का आरोप भी लगाया।

फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। यह मामला अब संवेदनशील बन चुका है, इसलिए प्रशासन भी सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

--आईएएनएस