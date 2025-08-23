Hoshiarpur LPG Tanker Explosion : मंडियाला के पास एलपीजी टैंकर में विस्फोट में 20 से ज्यादा लोग झुलसे, एक की मौत

भारत समाचार

Aug 23, 2025, 05:10 AM
हिमाचल प्रदेश : मंडियाला के पास एलपीजी टैंकर में विस्फोट में 20 से ज्यादा लोग झुलसे, एक की मौत

होशियारपुर:  होशियारपुर-जालंधर राजमार्ग पर मंडियाला गांव के पास शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में लगभग 20 लोग गंभीर रूप से झुलस गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों को तुरंत होशियारपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया और बिना किसी देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, होशियारपुर दमकल विभाग की सहायता के लिए दसूहा, फगवाड़ा और जालंधर से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं।

सूचना मिलने पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, विधायक ब्रह्मा शंकर जिंपा और उपायुक्त आशिका जैन स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राजमार्ग को तुरंत सील कर दिया गया, जबकि स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई। उपायुक्त जैन ने नसराला डिपो के अधिकारियों को गैस रिसाव के किसी भी संकेत की विस्तृत जांच करने के निर्देश भी दिए।

उपायुक्त ने बताया कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य का इलाज सिविल अस्पताल, होशियारपुर में चल रहा है। लगातार बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए हैं। सिविल सर्जन सहित वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने जनता से दुर्घटनास्थल पर जाने से बचने और राहत कार्यों में अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की है।

इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, विधायक ब्रह्मा शंकर जिंपा और डीसी आशिका जैन ने प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन उनके साथ मजबूती से खड़े हैं।

 

 

