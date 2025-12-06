Hornbill Festival Nagaland : 'हॉर्नबिल फेस्टिवल' के पांचवें दिन 18 नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं का भव्य प्रदर्शन

कोहिमा: 26वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के पांचवें दिन शुक्रवार को किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में 18 नागा जनजातियों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया।

अल्पसंख्यक मामलों एवं रेशम विभाग के सलाहकार इमकोंगमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेजबानी की। विशेष अतिथियों में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लक्षेरा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और बेसिक प्लान निदेशक सुनील सचदेवा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

त्योहार के पांचवें दिन नागालैंड की विविध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, इतिहास और सामुदायिक जीवन का शानदार मिश्रण देखने को मिला।

खियामनिउंगन सांस्कृतिक दल ने खाओजाओसी होक-अह-त्सुई नामक जनवरी उत्सव प्रस्तुत किया, जो खुशियों, भोजन व चावल की बीयर के सामूहिक आनंद तथा योद्धाओं की वीरता व शौर्य का प्रतीक है। चांग सांस्कृतिक दल ने शानदार लोक नृत्य प्रस्तुत किया। कछारी सांस्कृतिक दल ने ब्विसागु नृत्य के माध्यम से मिड-अप्रैल में मनाए जाने वाले मेच कछारी नववर्ष का उत्सव दिखाया। इनकी प्रस्तुति में खाम, सिफुंग, सर्जा और जोथा जैसे पारंपरिक वाद्यों की मनमोहक ध्वनि गूंजी। चाखेसांग सांस्कृतिक दल ने खारुसो सु के जरिए नए गांव की स्थापना के समय गांव के द्वार निर्माण की परंपरा दर्शाई और खुस्वो ली के जरिए धान की रोपाई अवधि के रस्मों को प्रस्तुत किया।

इसके अलावा, यिमखियुंग, जेलियांग, तिखिर, कोन्याक, संगतम, फोम, पोचुरी, रेंगमा, लोथा और कुकी जनजातियों के दलों ने भी अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। सूमी सांस्कृतिक दल ने थिपुघो घा/त्सुसुघु कुमसु नामक अनुष्ठानिक प्रस्तुति दी, जो सूखे की स्थिति में वर्षा देवता को जागृत करने के लिए की जाती है। इसमें ‘तुम्मी’ (द्रष्टा) या ‘आवौ’ (पुरोहित) के नेतृत्व में नदी किनारे पत्थरों पर प्रहार कर वर्षा आत्मा को जगाया जाता है और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं।

हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान शुक्रवार को तौफेमा गांव में पारंपरिक स्टोन पुलिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र के संचार एवं डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा जीवनशैली और एकता का प्रतीक है। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान, जीवंत परंपराओं और समृद्ध विरासत को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 20 लाख आबादी का 86 प्रतिशत हिस्सा जनजातीय समुदायों से संबंधित है। नागालैंड में 17 प्रमुख जनजातियां और कई उप-जनजातियां हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, नृत्य, वेशभूषा और परंपराएं हैं।

इस बार हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस, आयरलैंड, माल्टा, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश हैं, जबकि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश को राज्य साझेदार बनाया गया है।

