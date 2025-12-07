Honeytrap Gang Arrest : सीकर में हनी ट्रैप गैंग की महिला सदस्य गिरफ्तार, 6 आरोपी पहले ही हो चुके थे गिरफ्तार

सीकर: राजस्थान में सीकर के नीमकाथाना पाटन पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर भारी रकम वसूलने वाली गैंग की एक और महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

थानाधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि ममता को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी महिला सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने प्रेमजाल में फंसाती थी। वह पहले फोन पर संपर्क करके लोगों का भरोसा जीतती, फिर उन्हें दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की मांग करती थी।

आरोपी महिला का नाम ममता उर्फ नाथी है, जो खंडेला के नेहरा की ढाणी निवासी है। गिरफ्तार की गई महिला के गैंग के छह अन्य सदस्य पहले ही पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। इस गैंग का खुलासा उस समय हुआ, जब ग्राम धांधेला निवासी ई-मित्र संचालक अनुज कुमार सैनी ने 21 नवंबर को पाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

अनुज कुमार सैनी ने पुलिस को बताया था कि एक गैंग ने उन्हें बार-बार फोन कर प्रेमजाल में फंसाया था, उसके बाद जब वे उनसे बात करने लगे तो महिला ने दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाने की धमकी देकर दो लाख रुपए की मांग की। जब हमने पैसा नहीं दिया तो उससे कहा गया, "अब तुम पुलिस के पास जाओगे, तब पता चलेगा।"

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन कर इस गैंग की छह आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस गैंग के और लोगों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है और गैंग के अन्य सदस्यों तथा उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए विशेष टीम बनाकर जांच की जा रही है। इस तरह के मामलों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में ऐसे अपराधों पर काबू पाया जा सके।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला से भी पूछताछ की जा रही है। इसने बताया है कि इसने इस तरह फोन करके कई लोगों को फंसाकर उनसे पैसा लिया है, जब उसको लोग पैसा दे देते थे, तो वो नए लोगों की तलाश शुरू कर देती थी।

--आईएएनएस