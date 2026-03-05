Holi Color Stain Removal : होली के कपड़ों पर लगे रंग के दागों से परेशान न हों, साफ करने के आसान टिप्स अपनाएं

नई दिल्ली: रंगों और गुलाल का आनंदमय त्योहार होली बुधवार को पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। होली खेलने का भरपूर आनंद तो ज्यादातर लोगों को आता है, लेकिन होली के बाद सबसे बड़ी चिंता कपड़ों पर लगे जिद्दी रंग के दागों की होती है।

सफेद या हल्के रंग के कपड़ों से होली के जिद्दी और गहरे रंग के दाग को हटाने में अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामान्य धुलाई से कपड़े से रंग साफ नहीं होते हैं, हालांकि अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू नुस्खों और टिप्स को फॉलो कर आप होली के कपड़ों से रंगों के दाग-धब्बे को बहुत हद तक साफ कर सकते हैं।

कपड़ों से जिद्दी होली के रंग हटाने के लिए आप नींबू का रस, बेकिंग सोडा या सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घरेलू नुस्खा कपड़ों से जिद्दी दाग ​​हटाने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है।

इसके अलावा आप रंगीन दागों पर नींबू और नमक रगड़ सकते हैं या बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर कपड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए उसमें छोड़ सकते हैं और फिर डिटर्जेंट से उसको धोएं।

कपड़ों को कुछ देर सिरके और गर्म पानी में भिगोकर और फिर डिटर्जेंट से धोने से जिद्दी दाग ​​निकल जाते हैं। साथ ही दाग लगे कपड़ों पर पुराना या खट्टा दही लगाकर रगड़ने से भी दाग ​​का रंग हल्का हो सकता है।

कपड़ों से जिद्दी दाग ​​हटाने के लिए आप टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कपड़े पर जहां-जहां दाग लगा है, वहां 15-20 मिनट के लिए टूथपेस्ट लगाएं, फिर डिटर्जेंट से धो लें।

एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। कपड़ों को इस मिश्रण में एक घंटे के लिए भिगो दें, फिर डिटर्जेंट से अच्छी तरह धो लें। यह नुस्खा भी कपड़ों से जिद्दी दाग-धब्बे हटाने में काफी काम आता है।

