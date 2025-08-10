Himanta Biswa Sarma News: कांग्रेस ने पाकिस्तानी बयानबाजी को बढ़ावा दिया : सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

भारत समाचार

सरमा का कांग्रेस पर वार—वायुसेना का अपमान और अवैध कब्जाधारकों का समर्थन।
Aug 10, 2025
कांग्रेस ने पाकिस्तानी बयानबाजी को बढ़ावा दिया : सीएम हिमंत बिस्वा सरमा

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा, जिन्होंने उनके अनुसार भारतीय वायुसेना की वीरता को बदनाम करने की कोशिश की।

सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि एयर चीफ मार्शल ने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की वजह होनी चाहिए।

पहली बात, कांग्रेस नेताओं ने भारत की संभावित क्षति को लेकर झूठ फैलाया था, जबकि अब वायुसेना के पास दुश्मन पर किए गए प्रहार के विस्तृत और अचूक प्रमाण मौजूद हैं।

दूसरी बात, कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी उत्पन्न दोषपूर्ण अभियान चलाया कि मोदी सरकार ने हमारी सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता पर पाबंदियां लगाईं, लेकिन इसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

सरमा ने कहा, "कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जानबूझ कर पाकिस्तानी नैरेटिव को फैलाया और हमारी सेनाओं की बहादुरी को कम आंका।"

एक अन्य कार्यक्रम में, सरमा ने राज्य में चल रही भूमिहीन आवास धारा के तहत हटाए जा रहे अवैध कब्जाधारकों को लेकर भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया।

उन्होंने कांग्रेस सांसद और राज्य अध्यक्ष गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 'अवैध प्रवासियों को पहचान दिलाने' की कोशिश कर रही है।

सीएम सरमा ने कहा, "अगर कांग्रेस और उसके नेता गैर-असमिया लोगों से इतना प्रेम करते हैं, तो वे उन्हें अपने घरों में जगह दें और दिल्ली में राहुल गांधी के बंगले में भेजें। मेरे पास अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है।"

उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अब तक 1,29,000 बीघा जमीन अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराई जा चुकी है, और वे यह काम पूरे राज्य में जारी रखेंगे।

 

 

