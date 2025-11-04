भारत समाचार

Himanta Biswa Sarma Speech : सीवान में आतंक के लिए राजद और शहाबुद्दीन का परिवार जिम्मेदार: हिमंत बिस्वा सरमा

हिमंत सरमा बोले—शहाबुद्दीन परिवार ने सीवान में आतंक फैलाया, एनडीए को वोट दें
Nov 04, 2025, 05:15 PM
सीवान में आतंक के लिए राजद और शहाबुद्दीन का परिवार जिम्मेदार: हिमंत बिस्वा सरमा

पटना: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राजद और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने उन पर सीवान में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही, वोटरों से उन्हें खारिज करने की अपील की।

रघुनाथपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, सीएम सरमा ने दावा किया कि शाहबुद्दीन परिवार ने इस इलाके में मर्डर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने लोगों से इस दाग को मिटाने के लिए एनडीए और नीतीश कुमार के साथ एकजुट होने की अपील की।

राजद उम्मीदवार पर इशारों-इशारों में हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी ओसामाओं को बिहार और देश से खत्म कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद, हमारे देश में सभी ओसामा बिन लादेन को एक-एक करके खत्म कर दिया जाएगा। हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता और लक्ष्मण का है। यह देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का देश नहीं हो सकता।

सीएम सरमा ने राम मंदिर आंदोलन को याद करते हुए कहा कि लालू और मुलायम ने रुकावटें पैदा की थीं, लेकिन अब देश में ऐसे नेता हैं, जो ऐसा बदलाव ला सकते हैं।

बता दें कि रघुनाथपुर सीट एक हाई-प्रोफाइल सीट है। यहां तीन-तरफा मुकाबला है: राजद ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मैदान में उतारा है, जबकि जनता दल (यूनाइटेड) ने विकास कुमार सिंह को नॉमिनेट किया है, तो वहीं जन सुराज ने राहुल कीर्ति को टिकट दिया है।

समस्तीपुर में मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक चुनावी रैली के दौरान बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए सत्ता में वापस आती है, तो मोहिउद्दीन नगर का नाम बदलकर मोहन नगर कर दिया जाएगा।

सीएम योगी ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अपने यूपी मॉडल को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उनकी जब्त की गई प्रॉपर्टी गरीबों में बांटी जाएगी।

राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार में जंगल राज चलाते थे, वे अब गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से उनके राज में मुमकिन नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

