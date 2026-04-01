Assam Politics News : असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की विरासत पर 'राजनीति' करने के खिलाफ कांग्रेस को चेतावनी दी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पार्टी पर लोकप्रिय असमिया गायक दिवंगत जुबीन गर्ग के मुद्दे पर घटिया और अस्वीकार्य राजनीति करने का आरोप लगाया।

चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस के इरादे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उसके नेता कैमरों के साथ 'जुबीन क्षेत्र' क्यों जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे राजनीति नहीं करना चाहते। फिर भी कांग्रेस ने उनका नाम अपने घोषणापत्र में घसीटा है। यह एक अक्षम्य गलती है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने गायक का नाम 'जुबीन मार्ग' तक गलत तरीके से उच्चारित किया, जिसे मुख्यमंत्री सरमा ने अपमानजनक बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि असम की जनता सांस्कृतिक हस्ती का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया कि जुबीन गर्ग से संबंधित फैसला एक महीने के भीतर आ सकता है, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि असम में दोबारा चुनी जाने पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार समावेशी मानसिकता की राजनीति के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

राजनीतिक नेताओं के दौरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने पूछा कि जुबीन क्षेत्र जाने वाले लोग भारत रत्न भूपेन हजारिका के स्मारक पर क्यों नहीं जाते, और उनके इस चुनिंदा रवैये पर सवाल उठाया।

जुबीन क्षेत्र दिवंगत जुबीन गर्ग को समर्पित एक स्मारक स्थल है, जो उस स्थान पर स्थित है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था।

यह स्थल प्रशंसकों और चाहने वालों के लिए एक भावनात्मक स्थल बन गया है, जो गायक के सांस्कृतिक प्रभाव और असम की जनता के साथ उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक है।

समय के साथ, यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां समर्थक श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि वे असम के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेने के बाद ही इस स्थल का दौरा करेंगे और उन्होंने दोहराया कि जुबीन गर्ग के नाम का राजनीतिकरण करने का प्रयास करने वाले किसी को भी वे नहीं बख्शेंगे।

--आईएएनएस