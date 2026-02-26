Himanta Biswa Sarma Statement : असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक 'अलार्मिंग कॉल' है: मुख्यमंत्री सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य की बदलती जनसांख्यिकी एक अलार्मिंग कॉल है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन विधानसभा क्षेत्रों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां असम के भविष्य की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन का राज्य की सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक पहचान और दीर्घकालिक विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि असम की बदलती जनसांख्यिकी एक चिंताजनक चेतावनी है। इसे ध्यान में रखते हुए, भाजपा उन अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां असम के भविष्य की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा की राजनीतिक रणनीति स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अवैध अप्रवासन, भूमि संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं।

असम में भाजपा की आगामी जन आशीर्वाद यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस जनसंपर्क कार्यक्रम का उद्देश्य केवल राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर करना ही नहीं है, बल्कि राज्य भर के लोगों से सीधे जुड़ना भी है।

उन्होंने आगे कहा कि असम भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा केवल हमारी सरकार की उपलब्धियों को साझा करने का ही नहीं, बल्कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक माध्यम है।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर नागरिकों की आकांक्षाओं और चिंताओं को सुनने का अवसर प्रदान करती है, जिससे जन अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में भाजपा सरकार की पहलों ने असम के विकास की मजबूत नींव रखी है।

साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की पहचान और जनसांख्यिकीय संतुलन की रक्षा करना पार्टी के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु बना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि असम की जनता भाजपा का समर्थन करना जारी रखेगी और राज्य की स्थिरता, विकास और हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को स्वीकार करेगी।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके समर्थन से हम एक सुरक्षित, विकसित और सांस्कृतिक रूप से जीवंत असम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

--आईएएनएस