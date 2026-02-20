भारत समाचार

Himanta Biswa Sarma 25 Years : असम विधानसभा में 25 साल पूरे होने पर हिमंत बिस्वा सरमा

2001 से मुख्यमंत्री तक का सफर, सेवा और विकास पर सरमा का जोर
Feb 21, 2026, 05:03 AM
'जन सेवा का सफर' : असम विधानसभा में 25 साल पूरे होने पर हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को विधायक के तौर पर 25 साल पूरे होने पर बात की। उन्होंने इसे सेवा, हिम्मत और लोगों की भलाई के लिए पक्के इरादे से किया गया एक बहुत बड़ा नीजि पड़ाव बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, सरमा ने कहा कि 15वीं असम विधानसभा का सत्र खत्म होने के साथ, उन्होंने अपने उस सफर को याद किया जो 2001 में पहली बार विधायक के तौर पर शुरू हुआ था और आज तक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हालांकि रोल बदले हैं, लेकिन जन सेवा के प्रति मेरा कमिटमेंट पक्का रहा है," उन्होंने पिछले ढाई दशकों को “आई असोमी” के लिए गहरी जिम्मेदारी और प्यार की भावना से चलने वाला सफर बताया।

विधानसभा में अपने शुरुआती सालों को याद करते हुए, सरमा ने कहा कि उन्हें कई खास कमेटियों में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास और शिक्षा सुधारों पर फोकस किया।

उन्होंने कहा कि इन शुरुआती अनुभवों ने कानूनी प्रक्रियाओं और जमीनी स्तर पर शासन की उनकी समझ को बनाने में मदद की।

2006 में, जब उन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली, तो सरमा ने कहा कि उन्हें शासन की प्रैक्टिकल चुनौतियों को समझना शुरू हो गया था, जिसमें विकास की प्राथमिकताओं के साथ वित्तीय अनुशासन को बैलेंस करना शामिल था। इस दौरान, वह एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, मेधावी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने और फाइनेंशियल इनक्लूजन के लिए नींव रखने की कोशिशों में शामिल रहे। 2021 से मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के बारे में बताते हुए, सरमा ने कहा कि उन्होंने एक मजबूत और ज्यादा डिसीसिव असम बनाने के विजन के साथ पद संभाला था।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उसी डेडिकेशन और जोश के साथ सेवा करने की कोशिश की है, जिसने एक विधायक के तौर पर उनके शुरुआती सालों में उनका मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा, "इन पवित्र हॉल में बोलने वाले एक युवा विधायक से लेकर आज राज्य का नेतृत्व करने तक, लोगों का भरोसा और प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है।"

आगे देखते हुए, मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट और मकसद के साथ राज्य की सेवा जारी रखने के अपने इरादे को दोहराया। सरमा ने असम में लगातार तरक्की, शांति और खुशहाली की उम्मीद जताते हुए कहा, "जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं, तो अपनी मातृभूमि की सेवा करने का मेरा इरादा हमेशा की तरह पक्का है।"

--आईएएनएस

 

 

