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Delhi Police : हिमाचल प्रदेश से एनसीआर तक फैला चरस तस्करी नेटवर्क ध्वस्त, दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मलाणा चरस तस्करी नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 480 ग्राम चरस बरामद
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Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 05:32 AM
हिमाचल प्रदेश से एनसीआर तक फैला चरस तस्करी नेटवर्क ध्वस्त, दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से एनसीआर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली मलाणा चरस की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कुल 480.4 ग्राम चरस जब्त की गई।

हिमाचल से एनसीआर तक फैला चरस तस्करी नेटवर्क ध्वस्त, दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

 

 

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई थाना गाजीपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

 

पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम नशा तस्करों पर लगातार नजर रख रही थी। इसी क्रम में 9 अप्रैल को पुलिस टीम गाजीपुर इलाके के गांव गढ़ौली स्थित शर्मानाथ बांध के पास गश्त कर रही थी। तभी दो युवक पुलिस को देखकर बचने की कोशिश करने लगे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से 115 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शुभम जैन और राहुल कुमार के रूप में हुई। पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को पूरे नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली।

 

जांच के आधार पर 18 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी विशाल भारद्वाज को गिरफ्तार किया। उसके पास से 101.4 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि गुरुग्राम स्थित उसके ठिकाने से 264 ग्राम और चरस जब्त की गई।

 

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस नेटवर्क का मुख्य सप्लायर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाणा गांव का रहने वाला उर्मेश था, जिसे पुलिस टीम ने हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। इस खुफिया जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में एक 'आउट-स्टेशन ऑपरेशन' (बाहरी क्षेत्र में कार्रवाई) को अंजाम दिया और चरस की आपूर्ति करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में 'हरदीप' की भूमिका भी सामने आई, जो मलाणा से दिल्ली तक चरस की खेप पहुंचाने वाले 'कूरियर' के रूप में काम करता था।

 

हरदीप पहले से ही एनडीपीएस के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में था और अब इस मौजूदा मामले में भी उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, पुलिस ने इस अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों के सिंडिकेट के खरीद और वितरण, दोनों ही चैनलों का भंडाफोड़ करते हुए उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे की जांच अभी भी जारी है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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