Hamirpur Heavy Rain : हमीरपुर में 1 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अमरजीत सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए 1 सितंबर को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है।

आदेश में कहा गया है कि 31 अगस्त से ही जिला हमीरपुर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण व संपर्क मार्गों पर जलभराव, भूस्खलन और सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और सड़कों की बहाली में समय लग सकता है।

इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1 सितंबर के लिए हमीरपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

जिला उपायुक्त अमरजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और आंगनवाड़ी केंद्र 1 सितंबर को पूरे दिन बंद रहेंगे।

आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित अधिकारी जैसे उप-निदेशक उच्च शिक्षा, उप-निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिले में कार्यरत सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रमुख इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने कहा कि इस आदेश का मकसद केवल जनता की सुरक्षा और छात्रों की जान की हिफाजत करना है। ऐसे खराब मौसम में किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।

जनता से अपील की गई है कि वे मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और आवश्यक सावधानियां बरतें।