Hamirpur Heavy Rainfall News : हमीरपुर में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दर्जनों सड़कें बंद, शिक्षण संस्थानों में छुट्टी

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बरसात से दर्जनों संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिसके कारण लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। कई जगहों पर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

बड़सर उपमंडल के शुक्कर खड्ड में एक व्यक्ति तेज बहाव के बीच फंस गया, जिसे सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि मौके पर राहत दल जुटा हुआ है और सुंदरनगर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है, जो बचाव कार्य में जुटी है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि व्यक्ति को जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।

भारी बारिश के चलते जिला हमीरपुर के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन, इस बीच शिक्षा सचिव के आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आदेश में कहा गया था कि आपदा की स्थिति में केवल बच्चों को ही छुट्टी दी जाएगी, जबकि स्कूल स्टाफ को उपस्थित होना अनिवार्य है।

इस पर उपायुक्त अमरजीत सिंह ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखते हुए कहा है कि ऐसे हालात में केवल बच्चों को नहीं बल्कि शिक्षकों और अन्य स्टाफ को भी अवकाश दिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा विभाग में ज्यादातर महिलाएं कार्यरत हैं, जिन्हें ऐसी परिस्थितियों में स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपायुक्त ने आग्रह किया कि सचिवालय इस आदेश पर पुनर्विचार करे।

इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और नदियों-खड्डों के किनारे न जाएं। जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।