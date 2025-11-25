Hidden Durga Temple Delhi : दिल्ली में स्थित मां शक्ति का चमत्कारी मंदिर, किस्मत वालों को ही होते हैं दर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली में देवी मंदिरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाजपत नगर-1 बी ब्लॉक में मां दुर्गा का मंदिर कुछ अलग ही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त रहस्य हो, जो केवल खास समय पर ही खुलता है। यही कारण है कि इसे देखने और दर्शन करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता।

यहां के दर्शन किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि यह मंदिर साल में केवल दो बार, नवरात्रों में ही भक्तों के लिए खुलता है। बाकी समय इसके दरवाजे बंद रहते हैं और बाहर से यह सामान्य गली में छिपा सा नजर आता है।

नवरात्रों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक ही भक्तों के दर्शन का समय है। यही वह समय होता है जब मंदिर परिसर भक्तों की भक्ति और जयकारों से गूंज उठता है। दीपों की रोशनी, भजन और आरती का माहौल इतना मनमोहक होता है कि हर आने वाला अपने मन को शांत और हल्का महसूस करता है।

स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गुलशन कुमार ने कराया था। तब से यह मंदिर लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय हो गया। मंदिर की सबसे खास बात इसकी गुफा जैसी संरचना है। अंदर जाते ही ऐसा लगता है कि आप किसी पहाड़ी गुफा में प्रवेश कर गए हों। नीचे कुछ जगहों पर पानी भी भरा रहता है, जो इसे और रहस्यमय बना देता है।

मंदिर की डिजाइन सात पहाड़ों जैसी है और अंदर माता काली की मूर्ति स्थापित है, जिससे पूरा माहौल बेहद आध्यात्मिक महसूस होता है।

नवरात्रों के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग दूर-दूर से इस गुफा वाले मंदिर के दर्शन करने आते हैं। हर कोई मानता है कि मां की कृपा से सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। पहले यह मंदिर इतना फेमस नहीं था, केवल स्थानीय लोग ही इसके बारे में जानते थे। लेकिन जैसे-जैसे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का दौर आया, यह मंदिर अब और भी लोकप्रिय हो गया है।

--आईएएनएस