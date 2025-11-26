भारत समाचार

Hemang Joshi Invitation : वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने राहुल गांधी को भेजा 'एकता मार्च' में शामिल होने का निमंत्रण

हेमांग जोशी ने राहुल गांधी को सरदार पटेल एकता मार्च में शामिल होने का आमंत्रण दिया
Nov 26, 2025, 06:09 AM
वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने राहुल गांधी को भेजा 'एकता मार्च' में शामिल होने का निमंत्रण

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा से भाजपा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक 'एकता मार्च' में भाग लेने का निमंत्रण दिया है।

डॉ. हेमांग जोषी ने पत्र में लिखा, "यह यात्रा भारतीय समाज को एकजुट करने, राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने और सरदार पटेल के आदर्शों को जीवित रखने का एक अद्वितीय अवसर है। यह मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर 29 और 30 नवंबर को वडोदरा से गुजरेगा।"

उन्होंने राहुल गांधी को खास तौर पर यह संदेश दिया कि इस यात्रा में शामिल होने से यह दर्शाया जाएगा कि राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर सभी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर एक साथ खड़ा हुआ जा सकता है।

सांसद ने यह भी कहा कि यह मार्च राजनीति से परे है और यह सरदार पटेल के उस दृष्टिकोण को मान्यता देता है जिसमें उन्होंने हमेशा भारत की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

डॉ. जोशी ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि सरदार पटेल ने कभी यह नहीं पूछा कि हम किस पार्टी से हैं; उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि हम भारत के हैं या नहीं।

सांसद ने राहुल गांधी से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक पहल में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपने समर्पण का परिचय दें। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों और समर्थकों को भी इस मार्च में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि यह एक समग्र और सकारात्मक संदेश दे सके।

वडोदरा सांसद ने राहुल गांधी को विश्वास दिलाया कि उनके कार्यालय की ओर से सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए जाएंगे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस यात्रा के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे।

यह पत्र कांग्रेस और भाजपा के बीच एकता और सहयोग का एक अनूठा उदाहरण हो सकता है, जो एक साथ मिलकर भारत के लिए काम करने के एक मजबूत संदेश के रूप में उभर सकता है।

यह मार्च 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जो एकता, शक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल के योगदान को सम्मानित करेगा।

--आईएएनएस

 

