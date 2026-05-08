Chhatarpur Head Constable Death : छतरपुर में पुलिस चौकी के अंदर फंदे से लटका मिला हेड कांस्टेबल, जांच जारी

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में शुक्रवार सुबह एक बंद पड़ी पुलिस चौकी के अंदर हेड कांस्टेबल का शव लटका हुआ मिला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

इस घटना की सूचना छतरपुर के नौगांव पुलिस थाने में दी गई थी। यह मामला शुक्रवार तड़के तब सामने आया, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि एक सुनसान पड़ी चौकी की इमारत के अंदर किसी का शव लटका हुआ है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी सामने आई कि जिस पुलिस चौकी में यह घटना हुई, वह पिछले कुछ समय से इस्तेमाल में नहीं थी। सड़क के ठीक दूसरी ओर एक नई पुलिस चौकी काम कर रही है।

मृतक की पहचान तरुण गंधर्व (35) के रूप में हुई। वह सागर जिले का रहने वाला था और फिलहाल नौगांव पुलिस थाने में तैनात था। घटना के समय हेड कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं था और उसने आम नागरिकों वाले कपड़े पहने हुए थे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए।

नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम ने बताया कि हेड कांस्टेबल मानसिक तनाव में था। शायद इसी कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और जांचकर्ता उन घटनाओं के क्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके कारण यह घटना हुई।

एसडीओपी ने कहा कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट रूप से मौत के कारण सामने आ पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन हम सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ हो जाएगी और उसी के अनुसार जांच आगे बढ़ेगी।"

--आईएएनएस