Hazaribagh Accident : हजारीबाग में सड़क किनारे खड़े हाइवा से टकराई कार, मां-बेटे की मौत

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में सोमवार को कार और हाइवा की टक्कर में मां-बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के दो अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार एक शादी समारोह से घर वापस लौट रहा था। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह यह घटना हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई। कार सड़क किनारे खड़े हाइवा में पीछे से आकर टकराई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।

नकारी के अनुसार, महावीर प्रसाद का परिवार पटना में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक हाइवा के पिछले हिस्से में जा घुसी।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद तेज धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी रौशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद कार के मलबे को काटकर घायलों और शवों को बाहर निकाला जा सका। सभी हताहतों को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (एसबीएमसीएच) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां-बेटे को मृत घोषित किया।

मृतकों की पहचान मां विद्या देवी और उनके पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई। वहीं, चंदन के पिता महावीर प्रसाद और उनकी पत्नी अंकिता देवी की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। परिजनों का कहना है कि दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

मुफस्सिल थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर को नींद आना या तेज रफ्तार होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

--आईएएनएस

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