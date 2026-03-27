Hazaribagh Crime Case : झारखंड में 12 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या पर आक्रोश, भाजपा ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ ब्लॉक के कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए क्रूर दुष्कर्म और हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है और व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

पीड़िता के परिवार ने त्वरित न्याय और गिरफ्तारियों की मांग करते हुए तीन दिनों तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, हालांकि शुक्रवार शाम को वे अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए।

दूसरी ओर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कुसुम्बा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सोमवार को हजारीबाग जिले में पूर्ण बंद रहेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन और झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा।

बुधवार को गांव के पास झाड़ियों से नाबालिग का शव बरामद किया गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, राम नवमी के शुभ अवसर पर मंगलवार शाम को गांव में मंगला शोभायात्रा निकाली गई थी। लड़की शोभायात्रा देखने गई थी लेकिन रात 8 बजे तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू की।

रात भर गांव और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाने के बावजूद लड़की का पता नहीं चल सका। उसका क्षत-विक्षत शव अगले दिन, बुधवार को मिला।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या से पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस घटना ने पूरे जिले में तीव्र आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने जघन्य अपराध के बाद भी न तो उपायुक्त और न ही पुलिस अधीक्षक ने परिवार से मुलाकात की।

भाजपा नेताओं ने आगे दावा किया कि 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाया।

पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।

इस बीच, विष्णुगढ़ एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और दावा किया कि पुलिस दोषियों को पकड़ने के करीब है।

एसडीपीओ ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी।

--आईएएनएस