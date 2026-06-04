हैदराबाद : राजेंद्रनगर जोन पुलिस का एक्शन, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की बड़ी कार्रवाई

हैदराबाद, 4 जून (आईएएनएस)। हैदराबाद के राजेंद्रनगर जोन पुलिस ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सक्रिय 13 चिन्हित उपद्रवियों को पुलिस ने पाबंद किया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से की गई है।

Read More

जानकारी के अनुसार, इन सभी 13 व्यक्तियों को एस. श्रीनिवास, आईपीएस, डीसीपी राजेंद्रनगर ज़ोन (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद उन्हें अच्छे आचरण के लिए पाबंद किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न हों। पुलिस का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में अपराध की रोकथाम और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

इन व्यक्तियों में स्थानीय निवासी शामिल हैं, जो अलग-अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। इनमें ऑटो चालक, फल विक्रेता, टेंट हाउस व्यवसायी, रसोइया, निजी कर्मचारी, ड्राइवर और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़े लोग शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ये सभी व्यक्ति पहले से ही निगरानी सूची में थे और इनके खिलाफ विभिन्न मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन सभी व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त चेतावनी दी गई है और उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक या अवांछित गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पाबंदी की शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल हिरासत में लिया जाएगा।

राजेंद्रनगर जोन पुलिस ने यह भी दोहराया है कि क्षेत्र में सक्रिय हिस्ट्रीशीटरों और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना भी है। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

फिलहाल, इन सभी 13 व्यक्तियों पर पुलिस की निगरानी जारी है और आगे की स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम