हैदराबाद में भारी बारिश से एक की मौत, तीन लापता

Sep 15, 2025, 02:57 AM

हैदराबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को हुई भीषण बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया।

तीन अलग-अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोगों के नालों में बह जाने की आशंका जताई जा रही है।

शहर के बीचों-बीच स्थित मल्लेपल्ली इलाके के अफजल सागर नाले में दो लोग बह गए। चश्मदीदों के अनुसार, एक व्यक्ति फिसल कर नाले में गिर गया। उसे बचाने के लिए उसका दामाद आगे आया, लेकिन दोनों ही तेज बहाव में बह गए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और पुलिस की टीमें दोनों की तलाश में जुटी हुई हैं।

एक और घटना में, सिकंदराबाद के मुशीराबाद इलाके में 24 वर्षीय युवक सनी नाले में बह गया। वह एक रिटेनिंग वॉल (नाले की दीवार) पर बैठा था, जो अचानक ढह गई, जिससे वह सीधे नाले में गिर गया और बह गया।

वट्टीनागुलपल्ली में एक निर्माणाधीन कन्वेंशन हॉल की दीवार गिरने से 24 वर्षीय मजदूर शेखर मंडल की मौत हो गई, जबकि चार अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना गच्चीबौली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई।

हैदराबाद और सिकंदराबाद के प्रमुख हिस्सों के साथ-साथ रंगारेड्डी और मेडचल-मलकाजगिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई। शहर में औसतन 12 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कें पानी में डूब गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

बंजाराहिल्स की रोड नंबर 12 पर स्थित इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास भी पानी भरने से ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी गडवाल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जल निकासी कार्यों की निगरानी की।

बारिश के कारण शेखपेट, मणिकोंडा, गोलकोंडा, रेडीर्गम, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, मसाब टैंक, लकड़ी का पुल, खैरताबाद, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा और अमीरपेट जैसे प्रमुख इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए।

अब्दुल्लापुरमेट (शहर का बाहरी इलाका) में 13 सेमी, मुशीराबाद में 12.1 सेमी, जवाहरनगर में 11 सेमी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 10.1 सेमी और मरेडपल्ली में 9.5 सेमी बारिश दर्ज की गई।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी

