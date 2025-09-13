Hassan Ganesh Immersion : सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख की सहायता की घोषणा की

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को गणेश विसर्जन जुलूस में एक ट्रक के घुस जाने की दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ कि हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में जा रहे लोगों पर एक ट्रक चढ़ गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। सरकार मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकार इस घटना में घायलों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी। यह एक बेहद दर्दनाक त्रासदी है। आइए हम सभी इस दुर्घटना से प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़े हों।"

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा, "हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश विसर्जन के दौरान हुई दुखद घटना, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, बेहद हृदयविदारक है।"

उन्होंने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और सभी घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैं भी उन लोगों के दुःख में शामिल हूं, जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अपने परिजनों को खो दिया है।"

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, "हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली गांव में हुई दुखद घटना, जहां एक कैंटर लॉरी गणेश विसर्जन जुलूस में घुस गई, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, ने गहरा सदमा पहुंचाया है और हृदय विदारक है।"

उन्होंने कहा कि "मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से घायलों के इलाज के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाने और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, "हासन जिले के मोसाले होसाहल्ली में हुई घटना, जहां एक वाहन गणेश विसर्जन जुलूस में घुस गया, जिससे आठ लोगों की दुखद मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, ने गहरा सदमा पहुंचाया है। यह वाकई एक भयावह आपदा है कि एक कैंटर वाहन अचानक गणेश उत्सव जुलूस में शामिल भीड़ पर चढ़ गया।"

उन्होंने कहा, "मैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, अधिकारियों से घायलों को आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं, और सरकार से शोक संतप्त परिवारों के लिए तुरंत उचित मुआवजे की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।"