Women Safety Haryana : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रेंडशिप को लेकर सावधानी बरतें महिलाएं: रेणु भाटिया

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने गुरुवार को फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों की जन सुनवाई की। इस दौरान ऑनलाइन फ्रेंडशिप और कैब में निजी जानकारी साझा करने से जुड़े मामले सामने आए।

जन सुनवाई में फरीदाबाद जिले से कुल 38 मामले प्रस्तुत हुए, जिनमें से 3 नए मामले प्राप्त हुए। अब तक 25 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई, जबकि कुछ मामले लंबित हैं। प्राप्त मामलों में से 4–5 मामले आपसी सहमति के आधार पर समाप्त हो चुके हैं, जिनमें पारिवारिक समझौते, आपसी तलाक तथा राजीनामा शामिल हैं।

जन सुनवाई के दौरान महिलाओं ने घरेलू हिंसा, आपसी विवाद, पारिवारिक कलह जैसे विभिन्न मामलों को आयोग के समक्ष रखा। अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रत्येक पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि आयोग महिलाओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि महिला संबंधित शिकायतों का निस्तारण शीघ्र और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके।

इस मौके पर डीसीपी मोनिका, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम पर की गई ऑनलाइन मित्रता से जुड़े मामलों में यह पाया गया है कि कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र, पहचान और निजी विवरण छिपाकर संबंध स्थापित करते हैं, जिसके बाद ड्रिंक/पेय पदार्थ में कुछ मिलाने, जबरन संबंध बनाने या वीडियो रिकॉर्ड करने जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह बढ़ता हुआ पैटर्न अत्यंत चिंताजनक है।

उन्होंने महिलाओं और युवतियों से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी नए संपर्क को लेकर सावधानी बरतें, अजनबियों पर बिना पूर्ण जानकारी के भरोसा न करें तथा लिव-इन या किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संबंध में जाने से पहले आवश्यक सतर्कता अवश्य रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, शोषण या धोखे की आशंका होने पर तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचना दें। जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।

महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जानकारी दी कि गुरुग्राम में ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचने वाली एक युवती द्वारा गाड़ी चालकों को अपना फोन नंबर देकर बाद में ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति फरीदाबाद में न हो, इसके लिए उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि शहर में इस प्रकार के मामलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

एक मामले की सुनवाई में यह सामने आया कि एक कैब ड्राइवर/ट्रैवल एजेंट ने परिचय बढ़ाकर विश्वास का दुरुपयोग किया। इस प्रकरण में मित्रता के नाम पर संबंध बनाए गए और बाद में मामले को फिजिकल असॉल्ट और हनी ट्रैपिंग का रूप देने का प्रयास किया गया। विभाग तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहा है।

महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जिले की सभी बेटियों और महिलाओं से अपील की है कि कैब में यात्रा करते समय अपनी निजी जानकारी, जैसे पारिवारिक स्थिति, वेतन या व्यक्तिगत समस्याएं साझा न करें, क्योंकि इसी से कई बार गलतफहमियां और अनचाहे हालात उत्पन्न होते हैं।

--आईएएनएस