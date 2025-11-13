भारत समाचार

Haryana Operation : हरियाणा पुलिस ने 1631 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 319 कुख्यात बदमाशों पर शिकंजा

हरियाणा के ‘ऑपरेशन ट्रैक डाउन’ में 1,631 अपराधियों की गिरफ्तारी
Nov 13, 2025, 06:28 AM
ऑपरेशन ट्रैक डाउन: हरियाणा पुलिस ने 1631 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 319 कुख्यात बदमाशों पर शिकंजा

चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने अपराध के खिलाफ अपने सबसे बड़े अभियान 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' में अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस राज्यव्यापी मिशन के तहत अब तक कुल 1,631 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 319 कुख्यात और अंतरराज्यीय अपराधी शामिल हैं।

'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' हरियाणा पुलिस की वह पहल है, जिसका लक्ष्य राज्य में सक्रिय वांछित, फरार, इनामी और आदतन अपराधियों को पकड़कर कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। यह अभियान पुलिस की खुफिया जानकारी, तकनीकी क्षमता और फील्ड समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बन गया है।

अंबाला पुलिस ने अंतरराज्यीय ईरानी गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना गुलाम अब्बास उर्फ रिहाना रजवी, मोहम्मद खान, अकबर मियां शेख और असदुल्ला खान उर्फ कालिया शामिल हैं। यह गिरोह देशभर में सोना और हीरे की चोरी व ठगी की 105 से अधिक वारदात में शामिल रहा है।

पुलिस ने इनके पास से चार मोबाइल, चार सिम कार्ड और दो स्कूटी बरामद की हैं। इन बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह गिरोह देश के कई राज्यों में फैले नेटवर्क के जरिए सक्रिय था।

सिरसा जिले की डबवाली पुलिस ने नशा तस्करी के नेटवर्क पर करारा वार किया है। पुलिस ने 256.13 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब सवा करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में तीन अंतरराज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी पंजाब और हरियाणा में हत्या, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में पहले से वांछित थे।

जिला अपराध शाखा-2, यमुनानगर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कुख्यात काला राणा गैंग से जुड़े दो बदमाशों (मनीष सिंगारी उर्फ मन्नू और तरुण सिंगारी उर्फ तन्नू) को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के गंभीर मामले दर्ज हैं।

पलवल जिले में एसटीएफ के साथ संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार किया है। वह फरवरी 2024 में हुई हत्या के मामले में फरार था। पुलिस ने चंद्रभान को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इस केस के अन्य आरोपी (मुख्य आरोपी रविंद्र और उसकी पत्नी कांती) को पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन ट्रैक डाउन' हरियाणा पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का सशक्त प्रतीक है। अपराध चाहे नशा तस्करी का हो, हत्या का, ठगी, रंगदारी या साइबर अपराध का, हर अपराधी को कानून के शिकंजे में लाना हमारा लक्ष्य है।

--आईएएनएस

 

 

