HARYANA IPS Suicide Case : विकृत मानसिकता के कारण राहुल गांधी देश में भ्रम और झूठ फैला रहे हैं : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली: हरियाणा आईपीएस आत्महत्या केस से देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है। भाजपा ने इस क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी अपनी विकृत मानसिकता के चलते देश में भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में घटने वाली घटना निंदनीय है और मैंने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी निंदा की है, फिर इसमें भाजपा और आरएसएस कहां से आ गए?

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हरियाणा आईपीएस की आत्महत्या का मामला निंदनीय है। सरकार संवेदनशील है और इस मामले में कार्रवाई कर रही है, तो इसमें भाजपा-आरएसएस कहां से आ गए? रायबरेली में कोई घटना घटी, यूपी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, और उसमें भाजपा-आरएसएस कहां से आ गए?

उन्होंने कहा कि विकृत मानसिकता के कारण राहुल गांधी देश में भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 2014 के बाद दलित समाज की सामाजिक और आर्थिक उन्नति हुई है। प्रधानमंत्री उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। उनके लिए आवासीय योजनाएं लाई गईं। वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अहित किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तथ्य परोस रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना और अपने परिवार का अधिकार समझते हैं। इसी मानसिकता के कारण वह भ्रम और झूठ फैलाते हैं।

इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़ें, तो सोचिए, आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा।