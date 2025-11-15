भारत समाचार

Haryana Event : करनाल में बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम, राज्यपाल ने बच्चों के कार्यों को सराहा

बाल दिवस कार्यक्रम में विशेष बच्चों की प्रतिभा और विकास पर जोर
Nov 15, 2025, 02:31 AM
करनाल: हरियाणा के करनाल में बाल दिवस पर माता प्रकाश कौर वाणी एवं श्रवण निशक्त कल्याण केंद्र में कार्यक्रम 'नव चेतना' और वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जहां हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि थे और विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुए।

राज्यपाल ने बच्चों से मुलाकात की, उनके कार्यों को देखा और उनके उत्साह एवं प्रतिभा की प्रशंसा की। केंद्र में बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट और अन्य रचनात्मक कार्यों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे देखकर राज्यपाल ने विशेष श्रेणी के बच्चों की मेहनत और कौशल को सराहा।

विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस मंच के माध्यम से वाणी व श्रवण बाधित बच्चों की कला और उनकी क्षमता को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने कहा कि स्कूल में विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। समिति द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए तैयार किया गया रोडमैप प्रेरणादायक है। सरकार और समाज दोनों का दायित्व है कि ऐसे बच्चों को आत्मविश्वास देकर उन्हें देश की मुख्यधारा में शामिल किया जाए, ताकि वे प्रदेश और देश की तरक्की में योगदान दे सकें। बाल दिवस पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। विकास योजनाओं का लाभ सबसे निचले स्तर तक पहुंचा है, जिसका सकारात्मक असर बिहार चुनावों में भी दिखाई दिया।

उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में आज की उपलब्धियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

विपक्ष पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और उन पर विश्वास बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। भ्रामक प्रचार और अराजकता फैलाने से विपक्ष अपनी भूमिका कमजोर करता है।

दिल्ली हमले पर उन्होंने कहा कि सरकार सख्त कदम उठा रही है और ऐसे कृत्यों की पूरे विश्व में निंदा होती है। देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

