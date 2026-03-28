भारत समाचार

Haryana Fuel Supply : हरियाणा में 4,032 सरकारी पेट्रोल पंप सक्रिय : सीएम नायब सैनी

सीएम सैनी बोले—ईंधन और गैस की पर्याप्त आपूर्ति, जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 28, 2026, 10:02 AM
हरियाणा में 4,032 सरकारी पेट्रोल पंप सक्रिय : सीएम नायब सैनी

चंडीगढ़: हरियाणा में ईंधन और गैस की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्यभर में 4,032 सरकारी पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। इन पंपों पर रोजाना औसतन 4,804 किलोलीटर पेट्रोल और 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को प्रतिदिन करीब 2 लाख गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, जबकि लगभग 1.90 लाख सिलेंडर उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी लगातार बनाए रखी जा रही है। फिलहाल राज्य में 1.73 लाख कमर्शियल गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है कि अस्पतालों, स्कूलों और अन्य जरूरी संस्थानों में गैस की कोई कमी न हो। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सेक्टर के लिए 70 प्रतिशत आवंटन का ढांचा तय किया है, वहीं घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।

सीएम सैनी ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, उन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को लेकर भी बड़ा फैसला बताया। पहले पाइपलाइन बिछाने के लिए 10 साल का अग्रिम भुगतान करते हुए प्रति किलोमीटर 3 लाख रुपए का लीज रेट लिया जाता था, जिसे अब घटाकर एकमुश्त 1,000 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। राज्य में पीएनजी सेवाओं के लिए 13,33,603 कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में हरियाणा मजबूत स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक कर मौजूदा हालात की समीक्षा की और 'टीम इंडिया' की तरह मिलकर काम करने का आह्वान किया।

--आईएएनएस

 

 

Oil SupplyEnergy SectorHaryana NewsEconomic UpdatePublic DistributionLPG GasGovernment PolicyIndia Economystate governmentFuel Supply

Related posts

Loading...

More from author

Loading...