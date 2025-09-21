भारत समाचार

Haryana DGP Review : त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा के डीजीपी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की

त्योहारों से पहले हरियाणा डीजीपी ने सुरक्षा व यातायात की समीक्षा की
Sep 21, 2025, 03:49 PM
चंडीगढ़: त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने रविवार को कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, साहूकारों, अपराधियों, उपद्रवियों और यातायात प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की।

डीजीपी कपूर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों की हर सप्ताह समीक्षा करें और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उन्होंने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग प्रकोष्ठ गठित किया जाए तथा प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को इस मामले पर साप्ताहिक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया।

बैठक में डीजीपी कपूर ने साहूकारों के खिलाफ चल रहे सघन अभियान की समीक्षा की।

सोनीपत पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने बताया कि पुलिस को जनता से पूरा सहयोग मिल रहा है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि जो साहूकार गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं और उनकी संपत्ति भी जब्त कर लेते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

उन्होंने स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को निर्देश दिया कि वे ऐसे व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखें, उनके खिलाफ शिकायतें स्वयं सुनें और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डीजीपी ने इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि निगरानी और कार्रवाई अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं राजमार्ग) हरदीप दून ने बताया कि 5 से 14 सितंबर तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुल 30,603 चालान काटे गए। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने, ध्वनि प्रदूषण और अन्य यातायात उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इस दौरान जागरूकता अभियान भी चलाए गए।

डीजीपी ने निर्देश दिया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाए और वहां आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाएं।

साथ ही, डीजीपी कपूर ने लेन ड्राइविंग नियमों के अनुपालन के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जनता को यह समझाना चाहिए कि वाहनों को लगातार फास्ट लेन में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि फास्ट लेन केवल ओवरटेकिंग के लिए होती है।

त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए डीजीपी कपूर ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बड़े मेलों और मंदिरों में जहां भारी भीड़ एकत्र होती है, दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। यदि भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए तो मुख्य द्वार पर ही प्रवेश नियंत्रित किया जाए। साथ ही, संदिग्ध एवं असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

 

 

