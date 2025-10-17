भारत समाचार

Haryana ASI Suicide : हरियाणा पुलिस के एएसआई ने की आत्महत्या, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Oct 17, 2025, 04:39 PM
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जैनाबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां हरियाणा पुलिस में तैनात एक एएसआई ने घरेलू कलह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले एएसआई ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने आत्महत्या करने के पीछे की वजह बताई है।

मृतक की पहचान कृष्ण कुमार यादव (उम्र लगभग 40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम पुलिस में एएसआई के पद पर कार्यरत था। वह दो बच्चों का पिता था और इन दिनों छुट्टी पर अपने पैतृक गांव आया हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार देर शाम कृष्ण कुमार ने अपने घर के एक कमरे में अपनी जान दे दी। जब घर के लोगों ने काफी देर तक कोई हलचल नहीं सुनी, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां कृष्ण फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।

घटना की सूचना मिलते ही डहीना चौकी प्रभारी रजनीश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस नोट में कृष्ण कुमार ने अपनी पत्नी और अन्य ससुरालजनों पर मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।

बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के रूप में कार्यरत है।

सुसाइड नोट में कृष्ण कुमार ने घरेलू तनाव को ही आत्महत्या की वजह बताया है। उन्होंने लिखा कि लगातार झगड़ों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर वह यह कदम उठाने को मजबूर हुए। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मृतक की पत्नी सहित तीन अन्य ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि घटनास्थल से मिले सबूतों का परीक्षण किया जा सके।

 

 

