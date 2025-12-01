Harsimrat Kaur Badal : पंजाब की कानून व्यवस्था, ड्रग्स और चंडीगढ़ मुद्दे पर संसद में हो चर्चा: हरसिमरत कौर बादल

नई दिल्ली: अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने रविवार को शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि संसद चलनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कुछ और बातें होती हैं और सत्र में माहौल कुछ और होता है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों के मुद्दे नहीं उठा पाता और जब सरकार उन्हें रोकती है, तो ऐसा लगता है कि दोनों में मिलीभगत चल रही है। इसी में सत्र खत्म हो जाता है।

उन्होंने कहा कि मुझे 18 साल हो गए हैं। इतना छोटा सत्र मैंने नहीं देखा। नवंबर की जगह दिसंबर में 15 दिन का शीतकालीन सत्र मैंने नहीं देखा। इससे उनकी मंशा पता चलती है कि पंद्रह में से 7 दिन इसी लड़ाई में निकल जाएंगे कि हम बोलना चाहते हैं और हमें बोलने नहीं दिया जाएगा।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के मौके पर सभी को 2 मिनट बोलने का मौका मिलना चाहिए। हमारे राज्य पंजाब में एक तरफ पाकिस्तान ड्रग्स, हथियार और गैरकानूनी चीजें देश में भेज रहा है। बीएसएफ, जो आधा पंजाब संभाल रही है, यह सब रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था और ड्रग्स की स्थिति गंभीर हो गई है। हाईकोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया और सरकार से जवाब मांगा। सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। पंजाब में बाढ़ का मुद्दा भी है। डैम का भी मुद्दा है। बाढ़ में पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। हमें इन सब मुद्दों को उठाना है।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि एसआईटी, चुनाव के दौरान अकाउंट में पैसे भेजने समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। पंजाब से दुश्मनी क्यों निकाली जा रही है? हम जवाब चाहते हैं।

