Gujarat Local Elections : स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की निर्विरोध जीत ने दिखाई विपक्ष की स्थिति: उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी

अहमदाबाद: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में 300 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध जीत राज्य में विपक्षी दलों की कमजोर स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने यह बात अहमदाबाद के विभिन्न हिस्सों में चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कही।

हर्ष संघवी ने अहमदाबाद के बापूनगर और सरदारनगर के वार्ड कार्यालयों का दौरा किया और बाद में इंडिया कॉलोनी वार्ड कार्यालय तथा सैजपुर-बोघा में आयोजित ‘विकास संकल्प सभा’ में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, ''300 से अधिक सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत से साफ हो गया है कि गुजरात में कांग्रेस और अन्य पार्टियों की क्या स्थिति है। जनता का अटूट विश्वास केवल ‘कमल’ पर है।''

हाल के राजनीतिक बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने गुजरातियों का अपमान किया है और मतदाताओं से इसका जवाब वोट के जरिए देने की अपील की।

उन्होंने कहा, ''जो लोग गुजरात की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 से अधिक चुनाव हार चुकी कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया है।''

उन्होंने आगे कहा, "जो गुजराती दिन-रात मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, उनका क्या दोष है? इस अपमान पर गुजरात कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं?"

संघवी ने मतदाताओं से अपील की कि वे चुनाव में गुजरात की अस्मिता को ठेस पहुंचाने वालों को करारा जवाब दें।

उन्होंने वर्तमान सरकार की तुलना कांग्रेस शासन से करते हुए कहा कि पहले अहमदाबाद में कर्फ्यू और अराजकता का माहौल रहता था, जिसे अब बीजेपी सरकार ने सुशासन में बदल दिया है।

उन्होंने कहा, ''आज बेटियां देर रात तक सुरक्षित होकर गरबा खेल सकती हैं, जो बीजेपी सरकार की देन है।''

बीआर आंबेडकर की जयंती के अवसर पर उन्होंने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा, ''देश के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के नेताओं ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के साथ लोक भवन में बैठकर भोजन किया।''

संघवी ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, जबकि विपक्षी दलों के कार्यालय खाली पड़े हैं।

इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्टी नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

--आईएएनएस