Delhi Blast : हरीश रावत ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

हरीश रावत बोले, लाल किला धमाका देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
Nov 11, 2025, 04:23 AM
दिल्ली धमाका: हरीश रावत ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम को जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। इस घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जताया है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "दिल्ली विस्फोट काफी चिंताजनक है। देश ने अपने नागरिकों को खोया है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।"

उन्होंने सरकार से हादसे में जान गंवाने और घायलों को सहायता देने की मांग की। जिस तरह से लाल किले के पास हादसा हुआ और आस-पास के वाहनों में नुकसान हुआ है, वह चिंता का विषय है। हादसे के बारे में कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। बस यहीं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले कुछ आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इसके बाद इतना बड़ा हादसा होता है, ये सोचने का विषय है।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि अभी कश्मीर में भी आतंकवाद नियंत्रण में नहीं आया है और आए दिन जवानों और आतंकियों में मुठभेड़ की सूचना आती रहती है। इससे यह कहा जा सकता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर सोचने का विषय है। यह सामान्य तरह का विस्फोट नहीं लग रहा है।

उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस घटना में कौन-कौन शामिल है और इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, कौन वाहन लाया था और कैसे यहां तक पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है।

हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "चांदनी चौक में ब्लास्ट, 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने का समाचार चिंताजनक है। हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। हम सबको एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना है। भगवान, दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

--आईएएनएस

 

 

