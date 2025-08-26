Haridwar robbery Case: होटल कारोबारी की बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट

हरिद्वार: पॉश कॉलोनी शिवालिक नगर में दिनदहाड़े होटल कारोबारी की बेटी को असलहे की नोक पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हथियारबंद बदमाश होटल कारोबारी की लूटी गई कार को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोबाल ने जल्द बदमाशों की धरपकड़ की बात कही है। जिले भर में बदमाशों की तलाश में कांबिंग शुरू कर दी गई है। घटना मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। शिवालिक नगर के k कलस्टर के मकान संख्या 89 में होटल कारोबारी कुलवीर चौधरी रहते हैं। रोजाना की तरह वे सामने पार्क में टहल रहे थे। उनकी बेटी घर पर अकेले मौजूद थी। इसी दौरान तीन लोग घर पर पहुंचे। वे सीधे असलहे की नोक पर युवती को आतंकित कर अंदर ले गए ,उसके बाद घर को खंगालना शुरू कर दिया। आरोप है कि घर से₹2200 की नगदी, एक लाइसेंसी रिवाल्वर, जेवरात और कार लेकर आरोपी फरार हो गए। पिता के लौटने पर बेटी ने पूरी आप बीती बताई ,जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। लूट की खबर मिलते ही पुलिस के होश उड़ गए। तुरंत आला अफसर मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए है, जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।