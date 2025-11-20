भारत समाचार

Hardoi Gas Leak : हरदोई के स्कूल में गैस लीक से बिगड़ी 15 से अधिक बच्चों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती

हरदोई स्कूल में गैस रिसाव से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, प्रशासन सतर्क
Nov 20, 2025, 10:20 AM
उत्तर प्रदेश: हरदोई के स्कूल में गैस लीक से बिगड़ी 15 से अधिक बच्चों की तबीयत, अस्पताल में भर्ती

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब अचानक 15 से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार, यह मामला हरदोई जिले की संडीला तहसील के सामने स्थित लायंस पब्लिक स्कूल का है। सामने आया है कि गैस लीक होने के बाद एकाएक यह स्कूल में फैल गई। गैस इतनी जहरीली थी कि 20 से ज्यादा बच्चे उसके प्रभाव में आ गए। इसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई।

बच्चों को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी, जिससे स्कूल में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। बताया जाता है कि कुछ बच्चों को खांसी और उल्टी भी होने लगी। इस स्थिति में स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को बाहर निकाला। उनमें से 15 से अधिक बच्चों को तुरंत अस्पताल के लिए भेजा गया। बच्चों के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू की।

इसी बीच, घटना के बारे में अभिभावकों को भी सूचना दी गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर अभिभावक अस्पताल के बाहर जुट गए।

हरदोई पुलिस ने घटना के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "थाना संडीला क्षेत्रांतर्गत एक स्कूल में किसी गैस रिसाव के कारण स्कूल के छात्रों के बेहोश होने के उपरांत प्रभावित छात्रों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी और एसपी की ओर से स्कूल का निरीक्षण कर चिकित्सालय पहुंचकर छात्रों से मिलकर चिकित्सकों को उनके बेहतर उपचार के निर्देश दिए गए।"

जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली। लगभग 16 छात्राएं थीं, जिनकी तबीयत बिगड़ी। एक बच्ची को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बाद वे स्कूल जाएंगे और जांच पड़ताल के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

