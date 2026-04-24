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Hardoi Fire News : हरदोई में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम व गोदाम में भीषण आग, 22 लाख नकदी सहित 2 करोड़ का सामान जलकर खाक

हरदोई में भीषण आग से इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम खाक, करोड़ों का नुकसान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 05:47 AM
हरदोई में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम व गोदाम में भीषण आग, 22 लाख नकदी सहित 2 करोड़ का सामान जलकर खाक

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांडी कस्बे में गुरुवार रात दो बजे शोभित इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स शोरूम और गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग से 22 लाख 43 हजार की नकदी समेत करीब 2 करोड़ से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके परपहुंचीं और आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान मालिक का कहना है कि सूचना के बावजूद दमकलकर्मी देर से पहुंचे, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ है।

बताया जाता है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से शुरू होकर तेजी से फर्स्ट फ्लोर पर बने गोदाम तक पहुंच गई। शुरुआती तौर पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए हरदोई से तीन और बिलग्राम से दो अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

आग की चपेट में आकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, इनवर्टर, बैटरियां, बेड और गद्दे सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार पुनीत वाजपेयी के अनुसार करीब 1 करोड़ 97 लाख रुपये का सामान और दुकान में रखी करीब 22 लाख 43 हजार रुपये की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। कुल नुकसान 2 करोड़ रुपये से अधिक आंका जा रहा है।

दुकानदार पुनीत वाजपेयी ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड समय पर पर्याप्त संसाधनों के साथ नहीं पहुंची, जिससे आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस-प्रशासन की सक्रियता भी अपेक्षित नहीं रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच जारी है।

अग्निशमन अधिकारी हरदोई सुशील कुमार ने बताया कि तहसील बिलग्राम के सांड़ी कस्बे में आग लगने की सूचना 1.39 बजे प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही दो दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। मौके पर जाकर देखा गया कि आग ने भयंकर रूप ले लिया है, इस पर दमकल की तीन गाड़ियां और बुलाई गईं। करीब 3 घंटे में अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। प्रथमदृष्टया आग शार्ट-सर्किट से लगने का अनुमान है।

--आईएएनएस

 

 

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