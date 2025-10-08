भारत समाचार

हरियाणा पुलिस अधिकारी आत्महत्या मामला : 'वसीयत' और 'अंतिम नोट' बरामद (लीड-1)

Oct 08, 2025, 02:57 AM

चंडीगढ़, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। हरियाणा में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। इस घटना में अधिकारी की मौत हो गई।

मृतक अधिकारी के आवास से एक 'वसीयत' और एक 'अंतिम नोट' बरामद किया गया।

पुलिस ने बताया कि पूरन कुमार ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। उनकी बेटी को उनका शव बेसमेंट में मिला। हालांकि, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

उनकी मौत से पुलिस और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कथित तौर पर यह घटना दिन में हुई। चंडीगढ़ पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

एसएसपी कंवरदीप कौर ने मीडिया को बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित मकान नंबर 116 से दोपहर करीब 1.30 बजे कथित आत्महत्या की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान पूरन कुमार के रूप में हुई।

उन्होंने आगे कहा, "सीएफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जानकारियां जुटाई। इस घटना की पुलिस जांच भी जारी है।"

पुलिस ने घटनास्थल से मृतक के मोबाइल और अन्य दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। मृतक की पत्नी अमनीत विदेश सहयोग विभाग में आयुक्त एवं सचिव के पद पर तैनात हैं और उनके बुधवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारी ने सोमवार को एक बंदूकधारी से बंदूक ले ली थी।

पिछले महीने, उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। इस जेल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण के मामले में सजा काट रहा है।

इससे पहले, कुमार ने 1991, 1996, 1997 और 2005 बैच के कुछ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति पर सवाल उठाए थे। इंजीनियरिंग स्नातक अधिकारी का जन्म 19 मई 1973 को हुआ था और वे 31 मई, 2033 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम

