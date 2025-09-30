हरियाणा कांग्रेस में बड़े फेरबदल पर कैप्टन अजय सिंह यादव नाराज, कहा- आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता

चंडीगढ़, 30 सितंबर (आईएएनएस)। सोमवार को कांग्रेस ने हरियाणा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए दो अहम नियुक्तियों की घोषणा की थी। इसे लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ओबीसी के पूर्व अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने नाराजगी जताई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस फैसले से नाराजगी जताते हुए आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए सोमवार को लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, जिसकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन यह निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिलकुल गिर गया है।"

बता दें 29 सितंबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू था। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी थी। कांग्रेस पार्टी ने इस अवसर पर निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष उदय भान के योगदान की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की थी।

वहीं, इससे पहले 26 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने केरल के वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) में बड़ा बदलाव करते हुए संगठनात्मक स्तर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने एडवोकेट टीजे इसाक को वायनाड जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और एनडी अप्पाचन को केरल से एआईसीसी का सह-मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया था।

