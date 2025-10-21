भारत समाचार

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस शहीदी दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Oct 21, 2025, 06:36 AM
हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस शहीदी दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पंचकूला, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह ने पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया।

इस मौके पर उन्होंने 'पुलिस शहीद स्मारक' पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश और हरियाणा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

डीजीपी ओ.पी. सिंह ने स्मृति परेड की सलामी ली और शहीद पुलिस जवानों के बलिदान को याद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस शहीदों का बलिदान देश की सुरक्षा और शांति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिन हमें उनके साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मान देने का अवसर देता है। हरियाणा पुलिस के जवानों ने न केवल राज्य में, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा की है।

पुलिस शहीदी दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जब 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में 10 भारतीय पुलिसकर्मियों ने वीरगति प्राप्त की थी। तब से यह दिन शहीद पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस ने उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी।

समारोह में उपस्थित अधिकारियों और जवानों ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। डीजीपी के मुताबिक, हरियाणा पुलिस शहीदों के परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद करेगी।

इस मौके पर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के कार्यों और शहीदों की वीरता को दर्शाया गया। स्थानीय लोगों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

