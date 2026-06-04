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हरियाणा : हांसी शहर पाइपलाइन जल्द शुरू करने और 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की मांग, धरना समिति ने रखी मांग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 03:46 PM
हरियाणा : हांसी शहर पाइपलाइन जल्द शुरू करने और 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की मांग, धरना समिति ने रखी मांग

हांसी, 4 जून (आईएएनएस)। धरना समिति के सदस्य अनूप चानौट ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी मुख्य मांग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर है।

उन्होंने बताया कि शहर की ओर जाने वाली पाइपलाइन का काम जल्द शुरू किया जाना चाहिए और चैनल क्षेत्र को भी इसी पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि शहर और आसपास के गांवों में लोगों को समय पर पेयजल मिल सके। वर्तमान में क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है और गर्मी के मौसम में स्थिति अधिक खराब हो जाती है।

अनूप चानौट ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हाल ही में प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि पाइपलाइन से गांवों को जोड़कर एक विशेष फीडर लाइन तैयार की जाए, जिससे 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यह भी प्रस्ताव रखा गया कि हर महीने एक दिन प्रशासनिक अधिकारी गांवों में उपस्थित रहें, ताकि लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुना और हल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह भी चर्चा हुई कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक निश्चित दिन तय किया जाए, जिसमें प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचें। इससे स्थानीय लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सकेगा और लंबित समस्याएं कम होंगी। उनकी प्राथमिकता किसी तरह का टकराव नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो।

धरना समिति सदस्य ने कहा कि अगर पाइपलाइन परियोजना पर जल्द काम शुरू हो जाता है, तो भविष्य में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा और इसे मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द समाधान निकल सके। धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और उनका उद्देश्य किसी प्रकार का नुकसान या विवाद पैदा करना नहीं है। यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो ग्रामीणों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा।

--आईएएनएस

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