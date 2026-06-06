हिरासत समाप्त होने के बाद चार पाकिस्तानी आतंकी संदिग्धों को कोर्ट में पेश किया जाएगा

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया (आईएसआई) और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े चार आतंकी संदिग्धों को पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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आरोपी हरविंदर सिंह, मनजीत सिंह, गगनदीप सिंह और अंग कामी लामा को 30 मई को अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें आगे की पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

इन चारों को दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने एक कथित पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि इनके दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी नेटवर्क से संबंध थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों और संचालकों के निर्देश पर काम कर रहे थे।

दिल्ली और कई उत्तरी राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के दौरान जांचकर्ताओं ने संदिग्धों से भारी मात्रा में पाकिस्तान निर्मित हथगोले, ग्लॉक पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किया था।

अब तक की जांच के अनुसार, आतंकी मॉड्यूल ने कथित तौर पर दिल्ली, मुंबई और पंजाब के विभिन्न स्थानों जैसे प्रमुख शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों सहित कई संवेदनशील स्थानों की रेकी की थी।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि आरोपी एक बड़ी साजिश के तहत खुफिया जानकारी जुटा रहे थे और संभावित लक्ष्यों का आकलन कर रहे थे।

इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में मामले के एक अन्य प्रमुख आरोपी हुजैफा अहमद हाशमी को अलग से गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से दिल्ली लाया गया। बाद में उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की अतिरिक्त हिरासत दी।

पुलिस अधिकारियों का आरोप है कि आरोपियों के दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से संबंध थे और वे राष्ट्रीय राजधानी सहित कई महानगरों में आतंकी गतिविधियों की योजना बनाने में शामिल थे।

अब तक दिल्ली पुलिस ने कथित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से पांच आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। एजेंसियां ​​इस मामले की जांच जारी रखे हुए हैं, जिसे वे संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़े पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के रूप में वर्णित कर रही हैं।

--आईएएनएस

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