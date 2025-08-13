Har Ghar Tiranga Campaign Karnataka: 'हर घर तिरंगा' में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रही कर्नाटक भाजपा, बताया गर्व का विषय

भारत समाचार

Aug 13, 2025
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में 'हर घर तिरंगा' अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत सरकार 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। कर्नाटक भाजपा के तमाम नेताओं ने भी हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, "भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा करने का आग्रह किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर में तिरंगा भारतीय ध्वज वितरित कर रहा है। इरादा बहुत स्पष्ट है कि जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो यह सार्थक और जीवंत होना चाहिए और प्रत्येक भारतीय को स्वतंत्रता दिवस पर गर्व महसूस करना चाहिए।"

भाजपा नेता सी. एन. अश्वथ नारायण ने कहा, "यह एक राष्ट्रवादी अभियान है, और चूंकि हम 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर और हर व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इसमें भाग ले।"

'हर घर तिरंगा' अभियान पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, "आजादी हर नागरिक के लिए सबसे खुशी का पल होता है। अब हमें हर घर को एक झंडा देकर इस भावना को हर घर तक पहुंचाना होगा। हमें इस पल का जश्न बड़े पैमाने पर मनाना होगा।"

केएन राजन्ना के मंत्री पद से इस्तीफे पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा, "राजन्ना ने कहा था कि वोट चोरी सिर्फ हमारे शासनकाल में हुई, और हम जिम्मेदार भी हैं। ये सच है। लेकिन सच बोलने की वजह से उन्हें अपना कैबिनेट पद गंवाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी सच बोलता है उसे सजा मिलती है।"

बता दें कि इस साल के 'हर घर तिरंगा' अभियान में 'स्वच्छता ही सेवा है' पहल के अंतर्गत स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय गौरव और नागरिक जिम्मेदारी दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

 

