Hanuman Beniwal SI Recruitment : राजस्थान में कांग्रेस-बीजेपी का बारी-बारी से सत्ता में आने का खेल अब नहीं चलेगा : हनुमान बेनीवाल

जोधपुर: नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को 2021 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती रद्द होने का श्रेय अपने सड़क संघर्ष को दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा।

हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर में सभा के बाद जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने 2021 की सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती रद्द होने का श्रेय अपने सड़क संघर्ष को दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल पर निशाना साधते हुए कहा, "दोनों नेताओं ने लगातार भर्ती रद्द न होने का दावा किया, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे रद्द करने की पुष्टि की थी।" उन्होंने कहा कि यह उनकी अज्ञानता दर्शाता है।

बेनीवाल ने राजस्थान में लगातार जन जनसभा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा, "राजस्थान में केवल आरएलपी ही जनता के लिए संघर्ष कर रही है। मैं लगातार जनसभाओं के जरिए जनता के बीच जा रहा हूं। राजस्थान को बचाने के लिए यह संघर्ष जरूरी है और कांग्रेस-बीजेपी का बारी-बारी से सत्ता में आने का खेल अब नहीं चलेगा।" उन्होंने दिल्ली में अग्निवीर योजना के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा भी की।

उन्होंने कांग्रेस नेताओं सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और जांच एजेंसियों के डर से भाजपा को चार सीट देने का दावा किया। उन्होंने कहा, "दोनों ने ईडी और सीबीआई के डर से भजनलाल शर्मा को चार सीटें 'गिफ्ट' में दीं। यह विपक्ष की कमजोरी को दर्शाता है।"

बेनीवाल ने 2028 के विधानसभा चुनाव को 'अलग तरह का रण' करार देते हुए दावा किया कि आरएलपी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने युवाओं और किसानों के मुद्दों को उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संघर्ष जारी रखेगी।