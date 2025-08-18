भारत समाचार

Hanuman Beniwal Statement: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का दावा, 'खींवसर उप चुनाव में हुई धांधली'

खींवसर उपचुनाव में वोट चोरी का आरोप, बेनीवाल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
Aug 18, 2025, 10:21 AM
राजस्थान: नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का दावा, 'खींवसर उप चुनाव में हुई धांधली'

 

जोधपुर: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज है। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के खींवसर उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई।

आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खींवसर उपचुनाव में हुई वोट चोरी को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यहां पर हमारा वोट मत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमें कम वोट मिले। यह सोचने वाली बात है कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है और अघोषित इमरजेंसी पूरे देश में चल रही है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता देखकर लगता है कि चुनाव आयोग दबाव में है।"

जाटों के इतिहास को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा, "महाराजा सूरजमल ने 80 लड़ाई की और सभी की सभी में जीत दर्ज की। महाराजा सूरजमल लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके इतिहास को सही तरीके से नहीं लिखा गया। यह इतिहास लिखने वाले कौन हैं? क्यों गलत लिख रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी समाज का इतिहास गलत नहीं लिखा जाना चाहिए।

उन्होंने जोजरी नदी को बचाने की बात करते हुए कहा, "जोजरी नदी को बचाना बहुत आवश्यक है। बड़े-बड़े मंत्रियों ने डीपीआर बनाने के दावे किए लेकिन एक भी पैसा सेक्शन नहीं हुआ है। हम इस मुद्दे को लोकसभा के अंदर भी उठाएंगे। इस तरह से चलेगा तो सीएम भजनलाल का कनेक्शन जल्द कट हो जाएगा।"

सीएम भजनलाल शर्मा के जोधपुर आने से पहले और जाने के बाद फायरिंग की घटनाओं पर हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "यह घटना प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश में नहीं चल रही है। यहां पर अफसरशाही अभी है। जोधपुर में जो अफसर लगाए गए हैं वह सही नहीं हैं।"

 

 

