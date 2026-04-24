हिमंत सरमा ने बिष्णुराम मेधी को दी श्रद्धांजलि, कहा-असम की राजनीतिक यात्रा को मजबूत करने में रही अहम भूमिका

गुवाहाटी, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बिष्णुराम मेधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को आकार देने में उनके इमेंस योगदान को याद किया।

हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेधी को एक "महान राजनेता" बताया, जिनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने असम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में उसे मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि मेधी की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बिष्णुराम मेधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए। एक महान राजनेता के रूप में, उन्होंने असम की राजनीतिक यात्रा को मजबूत करने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

एक महत्वपूर्ण घोषणा में, मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पलाशबारी-सुअलकुची पुल का नाम मेधी के सम्मान में रखा जाएगा, जो उनकी अमर विरासत को श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य मेधी के योगदान को मान्यता देना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके आदर्श जनमानस में जीवित रहें।

बिष्णुराम मेधी, जिन्होंने 1950 से 1957 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अपनी प्रशासनिक कुशलता और प्रबल राष्ट्रवादी मूल्यों के लिए जाने जाने वाले उन्होंने असम में शासन व्यवस्था को स्थिर करने और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विभिन्न दलों के नेताओं और नागरिकों ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, और जनता के कल्याण के प्रति उनके समर्पण और राज्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने के उनके प्रयासों को याद किया।

मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि मेधी का जीवन और कार्य नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों को समान रूप से प्रेरित करता रहता है, और असम की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

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