भारत समाचार

हिमाचल प्रदेश: कुल्लू में 30 सितंबर तक एडवेंचर गतिविधियां स्थगित, अधिसूचना जारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 06:39 PM

कुल्लू, 15 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है।

यह फैसला हाल ही में आई बाढ़ के कारण लिया गया है, जिसने व्यास नदी के राफ्टिंग स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट्स को प्रभावित किया है, वहीं पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, "हाल की बाढ़ के कारण, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों के लिए स्टार्ट और फिनिश प्वॉइंट्स असुरक्षित हो गए हैं। विशेष रूप से दोभी और आसपास के नदी किनारे स्थित पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट्स को गंभीर नुकसान हुआ है।"

साथ ही, खराब मौसम की स्थितियां और भारी पानी का प्रवाह भविष्य में इन गतिविधियों की सुरक्षा को और भी खतरे में डाल सकते हैं। इसके चलते सभी एडवेंचर गतिविधियों को 30 सितंबर 2025 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, या तब तक जब तक मौसम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और प्रभावित साइट्स की तकनीकी एवं भौतिक स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जाती।

आदेश में कहा गया है कि सभी एडवेंचर गतिविधियां जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, रिवर क्रॉसिंग आदि 30 सितंबर तक स्थगित रहेंगी। सभी एडवेंचर एक्टिविटी एसोसिएशंस को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी सदस्य, ऑपरेटर, पायलट, गाइड और स्टाफ को इस आदेश के बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि यह आदेश सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई भी अप्राधिकृत या असुरक्षित ऑपरेशन पाया जाता है, तो उसे संबंधित कानूनों और नियमों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

यह कदम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान इन एडवेंचर गतिविधियों से किसी भी प्रकार के अप्रिय हादसों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिला पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचें और सरकारी आदेश का पालन करें।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...