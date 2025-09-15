हिमाचल प्रदेश: बारिश से क्षतिग्रस्त फोरलेन और हाईवे फिर से पहले की तरह बनाए जाएंगे : अजय टम्टा

मंडी, 14 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री अजय टम्टा ने रविवार को कीतरपुर-मनाली फोरलेन का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त फोरलेन और हाईवे फिर से पहले की तरह ही बनाकर देंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 264 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

अजय टम्टा ने कहा कि बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में जो भी फोरलेन और नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें फिर से उसी हालत में बनाकर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2600 किमी एनएच है, जिसमें 785 किमी एनएचएआई के अधीन हैं, जबकि 1200 किमी एनएच और 570 किमी बीआरओ के अधीन आते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के माध्यम से केंद्र सरकार को नुकसान की सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जो भी डीपीआर बनकर आएंगी, उन्हें तुरंत प्रभाव से मंजूरी देकर कार्यों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हुए नुकसान को लेकर गंभीर हैं और इसकी पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।

अजय टम्मा ने आगे कहा कि कीतरपुर से मनाली तक का फोरलेन पर्यटन और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह मार्ग कुल्लू-मनाली होते हुए लाहौल-स्पीति और लेह को जोड़ने का काम करता है। यहां के नुकसान का सारा आंकलन किया जा रहा है। क्षेत्र में तैनात एनएचएआई के अधिकारी यहां सड़कों की बहाली के कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं। कीतरपुर से कुल्लू तक सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है और 20 सितंबर तक मनाली तक हर हाल में सड़क को बहाल कर दिया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान अजय टम्टा के साथ पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक, एनएचएआई के अधिकारी और मंडी जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने यहां हुए सारे नुकसान की विस्तृत जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री को मुहैया करवाई।

--आईएएनएस

डीकेपी/