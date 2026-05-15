हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से लुधियाना में हवाई क्षेत्र को मिली नई उड़ान: राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू

नई दिल्ली: लुधियाना ने शुक्रवार को अपने विमानन और बुनियादी ढांचे के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब नवनिर्मित हलवारा हवाई अड्डे पर पहली उड़ान उतरी। यह क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसका उद्देश्य पंजाब में व्यापार, संपर्क और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे लुधियाना और पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।

मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक्स पर लिखा, "लुधियाना ने उड़ान भरी! आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई, जब हमने सांसद विक्रमजीत साहनी और सांसद राजिंदर गुप्ता के साथ हलवारा हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान में सफर किया।"

उन्होंने आगे कहा, "30 साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए इस परियोजना की शुरुआत से हमारे स्थानीय उद्योग और आर्थिक विकास को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। पंजाब को दिए गए इस दूरदर्शी उपहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लुधियाना के व्यापार और निर्यात की संभावनाएं असीमित हैं।"

हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से लुधियाना की हवाई कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। लुधियाना पंजाब के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है, जो कपड़ा, होजरी, साइकिल निर्माण और इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। उद्योग जगत के हितधारक लंबे समय से इस क्षेत्र में एक कार्यात्मक हवाई अड्डे की मांग कर रहे थे, ताकि व्यापारिक यात्रा, निर्यात और निवेश के अवसरों को सुगम बनाया जा सके।

इस हवाई अड्डे से आसपास के जिलों के निवासियों के लिए यात्रा आसान होने और पंजाब के आर्थिक बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को बिट्टू ने अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पंजाब तथा उत्तरी और पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी सुधारने पर केंद्र सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

बिट्टू के अनुसार, अमृत भारत एक्सप्रेस एक आधुनिक नॉन-एसी ट्रेन है, जिसे विशेष रूप से आम यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह किफायती किराए पर प्रीमियम लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव प्रदान करती है।

उन्होंने कहा, "यह नई सेवा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूत करेगी और यात्रियों को आरामदायक तथा किफायती यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।"

यह ट्रेन अमृतसर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सप्ताह में एक बार चलेगी। इससे संपर्क, पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बिट्टू ने यह भी बताया कि पंजाब के रेलवे बजट में 2026-27 के लिए आवंटन बढ़कर 5,673 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब के 30 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। लुधियाना, जालंधर, मोहाली, आनंदपुर साहिब और मुक्तसर के प्रमुख स्टेशनों का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

--आईएएनएस