Udbhav Utsav 2025 : ग्वालियर में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में बिखरेंगे संस्कृति के रंग

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में कई देशों के कलाकार सहित भारतीय कलाकार अपनी संस्कृति के रंग बिखेरेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव '20वें उद्भव उत्सव' का आयोजन 26 से 29 अक्टूबर तक ग्वालियर में किया जाएगा। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में रिपब्लिक ऑफ तूबा-रशियन फैडरेशन, इस्टोनिया सहित भारत के 1000 से अधिक कलाकार संगीत नगरी में अपनी-अपनी संस्कृतियों की प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 26 अक्टूबर को कत्थक नृत्यांगनाओं पद्मश्री नलिनी-कालिनी की उपस्थिति में होगा।

उद्भव के अध्यक्ष डॉ. केशव पाण्डेय एवं किरण भदौरिया ने बताया कि देश के ख्याति प्राप्त इस आयोजन के शुभारंभ समारोह में सुदूर साइबेरिया में स्थित रिपब्लिक ऑफ तूबा के ‘'ऑनकुम'’, इस्टोनियन फोल्क डांस ग्रुप ‘'कनेल'’, एवं इस्टोनियन फोल्क डांस सोसायटी ‘पासुके’, सहित करेल, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के कलाकार प्रस्तुतियां देंगे।

उद्भव उत्सव का शुभारंभ एक भव्य कार्निवाल के साथ होगा, जिसमें सभी भारतीय एवं विदेशी दल कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम से अपनी-अपनी प्रस्तुतियां माधवराव सिंधिया मार्ग से प्रारंभ होकर जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां एक भव्य समारोह में 'उद्भव उत्सव 2025' का शुभारम्भ होगा।

कार्निवाल में देशी-विदेशी दलों की पारम्परिक पौशाकें तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लोक नृत्य ग्वालियर में एक यादगार छाप छोड़कर जाएंगे। समारोह के रास्ते में सभी दलों का भव्य स्वागत किया जाएगा। उद्भव उत्सव के दूसरे दिन, 27 अक्टूबर को, भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) में समूह नृत्य एवं इंस्ट्रूमेंटल बैण्ड होंगे, और 28 तारीख को एकल प्रस्तुतियां होंगी। 28 तारीख को सांयकालीन सत्र ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल आदित्यपुरम में आयोजित किया जाएगा। 29 अक्टूबर को प्रातः कालीन सत्र आईआईटीटीएम में होगा, जहां एकल नृत्य एवं बैण्ड समूहों के विजेताओं का चयन होगा।

समापन समारोह इसी दिन सायंकाल भव्य गाला नाइट में कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में सम्पन्न होगा, जिसमें चयनित भारतीय दल एवं विदेशी दलों के मध्य इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए मुकाबला होगा तथा अंतरराष्ट्रीय विजेता का चयन अंतरराष्ट्रीय ज्यूरी करेगी।