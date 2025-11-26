Guru Teg Bahadur Samagam : दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को किया याद

भारत समाचार

Nov 26, 2025, 03:16 AM
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को किया याद

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित तीन दिवसीय दिव्य समागम का मंगलवार को अंतिम दिन था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी समागम में शामिल हुईं।

इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन गुरु साहिब के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता और श्रद्धा का भावपूर्ण प्रतीक बना।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु साहिब के चरणों में नमन कर संकीर्तन में सहभागी होकर सत्य, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता के उस अमर संदेश को राष्ट्र की ओर से पुनः प्रणाम किया जो भारतीय जीवन दर्शन की सबसे ऊंची सीखों में से एक है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर स्मरण कराता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, मानव-गरिमा का संरक्षण और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा भारत की मूल चेतना और राष्ट्रधर्म है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की अमर शहादत और तेजस्वी विरासत से आलोकित है। देश के कोने-कोने से श्रद्धा के दीप लिए संगतें पहुंच रही हैं। आस्था, सेवा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम यहां साक्षात् अनुभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा सभी के लिए उत्कृष्ट और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं की गईं। यहां लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन प्रसंगों का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है। सजीव प्रदर्शनी अनुभव में इतिहास को अत्यंत भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। पूरे दिन कीर्तन दरबार में भक्तजन आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। 24 घंटे लंगर सेवा में सेवा-भाव और मानवता का सर्वोच्च स्वरूप दिखाई दे रहा है। साथ ही, साफ-सुथरे और विस्तृत विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित पवित्र ध्वज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने कहा कि यह भव्य यात्रा गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा श्री आनंदपुर साहिब तक जाएगी। यह आयोजन श्री गुरु जी की शिक्षाओं, उनके आदर्शों तथा धर्म और मानवता की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करने और नमन करने का एक अनुपम अवसर है। गुरु साहिब का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारे जीवन में सद्भाव, सुख और शांति बनी रहे।

--आईएएनएस

 

 

