Guru Teg Bahadur : गुरु तेग बहादुर ने हमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना सिखाया: अरविंद केजरीवाल

आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह
Nov 23, 2025, 03:40 PM
गुरु तेग बहादुर ने हमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना सिखाया: अरविंद केजरीवाल

चंडीगढ़: सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर रविवार को श्री आनंदपुर साहिब में धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीन सौ पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी गुरु साहिब जी का अद्वितीय बलिदान हर इंसान को धर्म की रक्षा और मानव-मूल्यों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत के सम्मान में अलग-अलग धर्मों के महापुरुष व संत-समाज यहां पधारे। आने वाले दो दिनों में श्री आनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंजाब सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं जैसे फ्री बस सेवा, टेंट सिटी, क्लिनिक और शटल सर्विस तक की हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा प्रशासन और मुख्यमंत्री स्वयं सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो। कल विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित होगा, जिसमें कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ। इस दिव्य समागम में उपस्थित होकर गुरू साहिब जी के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के महापुरुष, संत-समाज के प्रतिनिधि और विद्वान पधारे, जिनकी दिव्य उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। इस सम्मेलन में सम्मिलित होना मेरे लिए आध्यात्मिक आनंद का सौभाग्य रहा।

उन्होंने कहा कि गुरु साहेब ने मानवता, इंसानियत और धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गुरुजी ने संदेश दिया कि हमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करना है। आज उसी संदेश और परंपरा के मुताबिक यह सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया गया है।

श्री आनंदपुर साहिब जी, पंजाब के गुरुओं ने मानवता और इंसानियत के लिए संदेश दिए। उनकी शहादत के सम्मान के लिए पंजाब सरकार ने शानदार इंतजाम किया है। पंजाब समेत पूरे देश से श्रद्धालुओं की संगत यहां आएगी और गुरु की शहादत को नमन करेंगे। पंजाब सरकार ने यहां शानदार टेंट सिटी बनाई है। कल यहां कैबिनेट की बैठक होगी और पंजाब के हित में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे।

--आईएएनएस

 

 

